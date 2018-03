Criminelen hacken sleutels en roven daarna auto's leeg

Autodieven hebben een listige wijze gevonden om in wagens in te breken om ze leeg te roven: ze hacken de elektronische sleutel. Dat blijkt uit het programma Bureau NH van NH Nieuws.

Via de truc zijn in november zeker 21 auto's leeggeroofd in de kop van Noord-Holland. De dieven gingen er vandoor met airbag- en navigatiesystemen.

Een tweetal mannen scande de geheime sleutelcode van de auto. Dat deden ze dwars door deuren en muren heen, terwijl ze vlakbij het huis stonden.