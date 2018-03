Van oorlog naar wielerploeg: 'Fietsen bleek mijn weg naar normaal leven'

Rondvliegende kogels

Yechezkeli, Akkermans en Storimans kwamen uit in de stad Gori. Op 12 augustus 2008 sloeg daar een Russische clusterbom in. Storimans werd dodelijk getroffen; Yechezkeli en Akkermans raken gewond door rondvliegende kogels uit de bom.

De Israëliër is er slecht aan toe. "Ik herinner me dat ik totaal bewegingsloos was, ik kon alleen maar kijken. Ik realiseerde me dat ik zou sterven en heb in gedachten afscheid genomen van mijn vrouw en kinderen. Ik was er heel kalm onder." Als Yechezkeli al bewusteloos is, halen Akkermans en twee burgers hem weg van het plein waar de bom insloeg. "Door Jeroen Akkermans leef ik nog."

Fietscarrière

Na een lange periode van revalidatie en bezinning gooit Yechezkeli het over een andere boeg. "Fietsen was voor mij de weg terug naar een normaal leven", zegt hij. Hij stopt met de journalistiek en fietst de wereld rond, ook al heeft hij nog maar één goed werkend been. Hij maakt maandenlange tochten door de Verenigde Staten, Afrika en Europa ("Ik leek wel Forrest Gump") en komt pas na drie jaar terug in Israël.

Inmiddels werkt Zadok Yehezkeli als mediamanager bij de eerste en grootste wielerploeg van dat land, waar onder anderen de Nederlander Dennis van Winden onder contract staat. Niet geheel toevallig start de Giro d'Italia begin mei in Israël; dat idee komt oorspronkelijk uit de koker van Yechezkeli's ploeg. "Het komt nu allemaal samen", zegt hij. "Dat is heel bijzonder."