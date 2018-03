Zeker 60 banen weg bij online seksshop Pabo

Bij het erotische postorderbedrijf Pabo in het Zeeuwse Walsoorden verliezen ruim 60 van de ongeveer 150 werknemers hun baan.

Het bedrijf heeft volgens regionale media faillissement aangevraagd, maar dankzij een investering van 5 miljoen euro uit Londen is een doorstart mogelijk. Pabo is onderdeel van de Nederlandse tak van het Duitse Beate Uhse, dat in december faillissement aanvroeg.

De directeur van Pabo zegt tegen Omroep Zeeland dat de financiƫle problemen niet te wijten zijn aan de Nederlandse markt. "Het grootste probleem was de handel in Duitsland. We zijn veel van onze handel aan de concurrentie verloren. Dat moeten we terugkrijgen."

De penibele situatie is volgens de directeur geen verrassing voor de medewerkers. "Iedereen die hier al langere tijd werkt, weet dat het bedrijf in de problemen zat de afgelopen jaren." Morgenmiddag is er een personeelsbijeenkomst met de curator.