Ruimtestation Tiangong-1 stort neer, 'Nederland blijft gespaard'

Tiangong-1 ("het hemelse paleis") is het eerste ruimtestation van China. Het werd in 2011 gelanceerd in een baan om de aarde als onderdeel van een ambitieus ruimteprogramma. Het ruimtelaboratorium weegt zo'n 8,5 ton en heeft ongeveer de afmeting van een bus.

Het ruimtevaarttuig zou oorspronkelijk in totaal twee jaar operationeel zijn. Desondanks werd de missie steeds verlengd, totdat in maart 2016 de controle over het station werd verloren. Althans dat claimt ESA. Volgens persbureau Reuters zei een van de Chinese makers eerder dit jaar dat Tiangong-1 nog volledig onder controle was.

Peking is er nu in ieder geval van overtuigd dat het einde nadert voor het hemelse paleis. Chinese wetenschappers kwamen maandag tot de conclusie dat het ergens tussen zaterdag en woensdag de dampkring bereikt.

Hoe groot is het gevaar?

Allereerst benadrukt Lemmens dat Nederland "volledig gespaard" blijft. We liggen immers ver buiten de impactzone. "En dit soort ruimte-objecten zijn sowieso niet gebouwd om een wederinbreng in de dampkring te overleven." Het grootste gedeelte, zo niet alles, zal opbranden in de dampkring.

Volgens de ruimtepuin-analist komt er gemiddeld elke twee weken wel een satelliet of -onderdeel van ongeveer 100 kilo terug in de dampkring terecht. De Tiangong-1 valt met een gewicht van acht ton in de categorie "groot, maar niet uniek". Het grootste object ooit was het Russische ruimtestation Mir. Dat woog ruim 120 ton en de meeste brokstukken kwamen in de Grote Oceaan terecht.

"Stel: je neemt alle brokstukken die normaal in een jaar naar beneden komen", zegt Lemmers om een beeld van het naderende risico te schetsen. "De kans dat iemand geraakt wordt door een stuk ruimtepuin is dan nog een miljoen keer kleiner dan de kans dat je door de bliksem wordt geraakt."