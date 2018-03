No Surrender-baas in voorarrest mag oude straf uitzitten

No Surrender-leider Henk Kuipers uit Emmen mag, nu hij toch vastzit, een oude celstraf uitzitten.

De voorman van de motorclub zit nu een paar maanden in voorarrest omdat hij zich schuldig zou hebben gemaakt aan afpersing, mishandeling en deelname aan een criminele organisatie.

Tijdens het voorarrest werd hij door het hof veroordeeld tot zes weken cel voor het rijden zonder rijbewijs. Die straf mag hij van de rechtbank nu uitzitten. Na de straf gaat het voorarrest van Kuipers verder.

Feitelijk verandert er niets, beaamt persrechter Fred Janssens van de rechtbank Groningen bij RTV Drenthe. "Er wordt alleen even een ander etiketje opgeplakt." Het gebeurt volgens Janssens maar zelden dat iemand in voorarrest graag een andere celstraf wil uitzitten.

Voordeel of niet?

Het is wel de vraag of de No Surrender-voorman geholpen is met deze beslissing. Als hij wordt veroordeeld voor de nieuwe verdenkingen wordt het voorarrest van de straf afgetrokken, met uitzondering van de zes weken die hij voor het rijden zonder rijbewijs heeft gezeten.

Kuipers heeft er met name voordeel van als hij wordt vrijgesproken. Daar gaat zijn advocaat dan ook van uit. Bovendien kan Kuipers meteen de gevangenis verlaten als zijn voorlopige hechtenis zou worden opgeheven.

De No Surrender-baas blijft in ieder geval in de cel tot 22 juni. Dan is de volgende pro-formazitting in de afpersingszaak.