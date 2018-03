Maak vredesmissies flexibeler en efficiënter, zegt Rutte in New York

De aanpak van vredeshandhaving door lidstaten van de Verenigde Naties kan effectiever en flexibeler, heeft premier Rutte gezegd in een toespraak tot de VN-Veiligheidsraad in New York. Rutte sprak de raad toe in de maand dat Nederland voorzitter is van de Veiligheidsraad.

Aan het begin van zijn toespraak stond Rutte stil bij de sterk toegenomen behoefte aan VN-missies om de orde te herstellen en de vrede te bewaren. Sinds 2010 is het aantal gewelddadige conflicten verdrievoudigd en de context van die oorlogen is ook veel complexer dan voorheen, hield hij de raad voor.

Hij noemde het inlichtingenwerk van Nederlandse blauwhelmen voor de Minusma-missie in Mali een goed voorbeeld van een vernieuwende aanpak van vredeshandhaving. Daarbij staat het voorkomen van nieuwe conflicten voorop, in plaats van het reageren op uitbarstingen van geweld.

Aflossen met materieel leveren

Verder wees de premier erop dat lidstaten elkaar moeten aflossen met de levering van bijvoorbeeld helikopters en medische faciliteiten aan de missies. Dat verlaagt volgens Rutte ook de drempel voor lidstaten om deel te nemen aan de missies. Zo leverde eerst Nederland helikopters voor de missie in Gao in Mali, daarna nam Duitsland het over en nu komen de helikopters uit Canada.

Verder moet er aan elke vredesmissie een glashelder mandaat en een uitgedachte strategie ten grondslag liggen en is het goed om regionale partners als de Afrikaanse Unie, de Europese Unie of de G5 Sahel (waarin vijf Sahellanden samenwerken) erbij te betrekken, zei Rutte.

Srebrenica

Rutte stond met een verwijzing naar Srebrenica ook even stil bij de "zwarte bladzijden" in de geschiedenis van vredesmissies, waar "Nederland maar al te hard mee is geconfronteerd".

Nederland bezet een jaar lang een zetel in de 15 leden tellende Veiligheidsraad, en liet al eerder weten zich vooral te willen richten op efficiëntere vredesmissies.