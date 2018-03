De FNV eist tonnen aan achterstallig loon van PostNL. Volgens de vakbond werden werknemers van het postbedrijf jarenlang via schijnconstructies onderbetaald.

PostNL huurde sorteermedewerkers in via het re-integratiebedrijf BWRI van de gemeente Midden-Groningen. Volgens de vakbond werden zeker 200 bijstandsgerechtigden gedwongen door de gemeente om te werken in een distributiecentrum in Kolham. Daardoor ontweek het postbedrijf volgens de FNV de eigen cao.

Ook re-integratiebedrijf BWRI en payrollbedrijf 365Werk worden aansprakelijk gesteld. "Er ligt nog een rekening uit het verleden", zegt de FNV. "Als we binnen twee weken geen reactie hebben ontvangen, stappen we daarvoor alsnog naar de rechter."

'Extra werkervaring'

Tijdens een werkstage moesten de sorteerders drie maanden lang in de avonduren onbetaald werken. Daarna kregen zij een uitzendcontract op basis van het minimumloon. Wie weigerde, riskeerde gekort te worden op de uitkering.

Volgens PostNL werden de werknemers ingehuurd in het kader van een re-integratietraject. Zo konden ze extra werkervaring opdoen. In oktober werd al besloten om hiermee te stoppen, omdat het re-integratiebedrijf, waarvan PostNL de medewerkers inhuurde, niet genoeg werknemers kon leveren.

Het project zou na de beslissing om te stoppen in oktober nog vijf maanden duren. Vanaf 1 mei gaat PostNL de sorteermedewerkers rechtstreeks inhuren. "Daarmee is de inlenersbeloning die gehanteerd zal worden gebaseerd op de cao PostNL", zegt een woordvoerder. "Op de sommatie van de FNV zullen we binnen twee weken reageren."