Verplicht noodoproepsysteem moet levens op de weg redden

Vanaf volgende week moeten alle nieuwe auto's in de Europese Unie zijn uitgerust met het eCall-systeem. Dat waarschuwt de hulpdiensten automatisch bij een ongeluk en geeft de locatie, tijd en rijrichting door.

Het systeem heeft de potentie om jaarlijks veel levens te redden, omdat hulpdiensten veel eerder bij een ongeluk kunnen zijn, zegt Erik Jonnaert van de Europese autobrancheorganisatie ACEA. Het Europees Parlement gaat ervan uit dat er minstens 1500 levens per jaar zullen worden gered.

eCall is verbonden met het Europese satellietnavigatiesysteem Galileo en maakt via 112 contact met de politie. Als inzittenden niet in staat zijn om te praten, kunnen de hulpdiensten via andere gegevens achter de locatie komen.

In 2015 gaf Brussel al zijn goedkeuring om het eCall-systeem vanaf 31 maart van dit jaar te verplichten.