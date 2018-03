Ombudsman: burgers niet in onzekerheid laten

Overheidsinstanties laten burgers te lang in onzekerheid, schrijft Nationale ombudsman Reinier van Zutphen in zijn verslag over vorig jaar, dat hij heeft aangeboden aan de Tweede Kamer. Hij noemde als voorbeeld dat mensen soms lang moeten wachten voordat een schadeclaim is afgehandeld.

Het is het eerste verslag van de Nationale ombudsman, de Kinderombudsman en de Veteranenombudsman samen. De ombudsmannen roepen overheden en instanties op "verbinding te maken" met de mensen die van hen afhankelijk zijn.

Van Zutphen zei dat het na de decentralisaties van de afgelopen tijd moeilijker is geworden voor burgers om naar de ombudsman te gaan. Volgens hem komt dat door de "ingewikkelde geprivatiseerde systemen, waardoor het klagen over overheden op grote afstand van de burgers is gekomen". Hij vindt dat geen goede ontwikkeling.

Aardbevingen in Groningen

De ombudsman heeft zich het afgelopen jaar onder meer beziggehouden met langslepende kwesties als de schuldhulpverlening, de gaswinning in Groningen, de uitbreiding van vliegveld Lelystad en de erkenning van patiƫnten met Q-koorts.

Volgens Van Zutphen springt de behandeling van de schade van bewoners in het aardbevingsgebied in Groningen het meest in het oog. Op aandringen van de ombudsman zijn de regels versoepeld voor mensen in Groningen die hun huis willen verkopen. Van Zutphen zei in de Kamer "dat de sociale cohesie in Groningen op dit moment onder druk staat".

Hij is het meest trots op de 2000 keer dat de ombudsmannen in 2017 een "interventie" hebben gepleegd die tot een tastbaar resultaat heeft geleid, zoals de oplossing van een probleem of een andere houding van de overheid.