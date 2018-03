Kunstenaar Scholte wil bemiddeling Rutte bij ruzie met burgemeester

Kunstenaar Rob Scholte wil dat premier Rutte bemiddelt in de ruzie die hij heeft met burgemeester Schuiling van Den Helder. Scholte heeft een museum in het oude postkantoor in de stad en hij woont ook in dat gebouw.

De kunstenaar heeft al een tijd geen water, elektra en gas betaald. De schuld is opgelopen tot ruim 19.000 euro en daarom bepaalde het gerechtshof dat de gemeente hem uit het pand mag zetten. De gemeente Den Helder is eigenaar van het oude postkantoor en wil het verkopen.

Scholte wil dat hij in elk geval de bodemprocedure mag afwachten, maar dat kan wel even duren.

Goed woordje

Rob Scholte heeft nu een beroep gedaan op premier Rutte om VVD-burgemeester Schuiling over te halen om hem en zijn gezin voorlopig in het gebouw te laten zitten.

"Nu wil ik aan u vragen of u als VVD'er en minister-president niet een goed woordje voor mij, mijn gezin, het museum, mijn assistenten en vrijwilligers wilt doen bij uw partijgenoot, de burgemeester van Den Helder", schrijft Scholte in een brief.