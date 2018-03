Badeenden zitten vol ziekteverwekkende bacteriën en schimmels

Badeenden zitten vol potentieel ziekteverwekkende bacteriën en schimmels. Dat blijkt uit onderzoek van Zwitserse en Amerikaanse wetenschappers. Volgens de onderzoekers zitten deze ziekteverwekkers in vier op de vijf badeenden.

Vooral het water dat in de badeendjes zit en uit het speelgoed kan worden geknepen, blijkt erg vies te zijn. De wetenschappers vonden een opvallend hoog aantal bacteriën en schimmels in de eenden; het ging soms wel om 75 miljoen per vierkante centimeter. In de badeenden werd onder meer de Legionella-bacterie en de ziekenhuisbacterie Pseudomonas aeruginosa gevonden.

Normaal gesproken is kraanwater geen goede bron voor bacteriën om te groeien. Maar door de slechte kwaliteit van polymeren in het plastic waar de badeenden van zijn gemaakt, krijgen ze toch de voedingsstoffen die ze nodig hebben. Ook lichaamssappen als urine en zweet, maar ook zeepresten zijn een goede bron voor bacteriën en schimmels om te groeien in de badeenden.

Immuunsysteem

Toch zijn bacteriën niet alleen slecht; ze kunnen ook het immuunsysteem van kinderen versterken. Maar als ze te vaak in aanraking komen met de verkeerde bacteriën en schimmels kunnen ze ook infecties krijgen aan de ogen, oren en de organen, zeggen de onderzoekers.

Een oplossing is volgens de wetenschappers om een hogere kwaliteit polymeren te gebruiken. Het is voor het eerst dat er onderzoek is gedaan naar de hygiëne van badeenden. De wetenschappers zeggen dan ook dat er meer onderzoek nodig is om te concluderen hoeveel gezondheidsrisico's er aan vieze badeenden zit.