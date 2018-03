Vorig jaar 25 keer per dag geweld tegen agent

De politie heeft vorig jaar 9101 gevallen van verbaal of fysiek geweld tegen agenten geteld. Dat betekent dat gemiddeld elke dag 25 agenten tijdens de uitoefening van hun werk worden beledigd, bedreigd of met fysiek geweld te maken krijgen.

Geweld tegen agenten kwam het vaakst voor bij aanhoudingen (2779) en in het uitgaansleven (993), gevolgd door confrontaties met verwarde personen (523), situaties in het verkeer (507), het uitdelen van bekeuringen op straat (451) en huiselijk geweld (451).

In 147 gevallen maakten agenten melding van poging tot moord of poging tot doodslag. Intern worden agenten altijd aangespoord om aangifte te doen van de gebeurtenis, maar zij beslissen daar zelf over. De politie weet niet hoe vaak ze aangifte doen en hoe vaak het Openbaar Ministerie overgaat tot vervolging, aldus een woordvoerster.

Een vergelijking met voorgaande jaren is niet goed mogelijk, omdat tot 2017 elk korps op zijn eigen manier telde en registreerde. Door die cijfers bij elkaar op te tellen, kwam de politie in 2016 voor heel Nederland op 14.660 meldingen van geweld uit, maar dat getal kun je dus niet zo maar vergelijken met het totaal aantal van vorig jaar.