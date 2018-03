Man in VS opgepakt voor versturen pakketjes met explosieven

In de Amerikaanse staat Washington is een man opgepakt die ervan wordt verdacht dat hij pakketjes met explosieven heeft verstuurd naar een aantal legerbases in de VS en een kantoor van de CIA.

De man van 43 werd gearresteerd in de buurt van Seattle. Over zijn motief is niets duidelijk. Volgens de FBI is geen van de elf pakketjes geƫxplodeerd en raakte niemand gewond.

Een verband met de incidenten van afgelopen weken in Austin, Texas, werd gisteren al uitgesloten. Daar ontploften wel enkele pakketjes waarbij twee mensen omkwamen en een aantal mensen gewond raakte. De vermoedelijke dader was een man van 23 die zich opblies na een achtervolging door de politie.