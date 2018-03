Anti-homofolder bij Reformatorisch Dagblad: ophef, begrip en tegenactie

Veel twitteraars vinden het onbegrijpelijk dat een krant een protestactie als deze ondersteunt. Het zou in strijd zijn met de verdraagzaamheid en naastenliefde waar het christendom voor zou moeten staan. "Ga je schamen, jullie versterken juist een klimaat waarin de LHBTI-gemeenschap gevaar loopt, twittert iemand. "Vrijdenkend Nederland? Hoezo vrijdenkend?", plaatst een ander.

Maar dat het Reformatorisch Dagblad zo'n flyer verspreidt, is volgens media-ethicus Huub Evers niet heel opmerkelijk. "Elke krant gaat van een bepaalde maatschappelijke, politieke of levensbeschouwelijke overtuiging uit."

Niet bij alle kranten is dat even zichtbaar, maar een krant zoals het Reformatorisch Dagblad is sterk geprofileerd, legt Evers uit. "Die meet zijn beleid in alle opzichten af aan de reformatorische uitgangspunten. Niet alleen hun journalistieke keuzes, maar ook hun redactie, beleid en commerciële uitingen."