Inspectie vindt asbest in make-up van Claire's

In make-up van het Amerikaanse bedrijf Claire's is toch asbest gevonden. Dat blijkt uit onderzoek van de Inspectie voor de Leefomgeving (ILT).

Staatssecretaris Van Veldhoven schrijft in een brief aan de Tweede Kamer dat het om een compact poeder en een set contourpoeder in acht kleuren gaat. De producten zijn ook in Nederlandse winkels van de keten verkocht, maar inmiddels door Claire's uit de schappen gehaald.

De make-upspullen zijn vooral populair bij kinderen. Al in februari deed de inspectie onderzoek naar producten van Claire's. Toen werd niets aangetroffen. Naar aanleiding van nieuwe signalen uit de Verenigde Staten werd opnieuw onderzoek gedaan.

RIVM

Nu is wel asbest aangetroffen, weliswaar in lage concentraties, maar volgens de inspectie kunnen gebruikers van de producten toch gezondheidsrisico's lopen. Asbest is kankerverwekkend, de gevolgen manifesteren zich meestal pas na jaren.

Het RIVM gaat bekijken of er in het belang van de volksgezondheid nog meer stappen moeten worden ondernomen.