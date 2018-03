Ziekenhuizen melden 447 dodelijke calamiteiten

Ziekenhuizen hebben in bijna twee jaar tijd 447 calamiteiten gemeld, waarbij iemand is overleden. Dat blijkt uit cijfers die het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport bekend heeft gemaakt na een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur (WOB) door RTL Nieuws.

De cijfers hebben betrekking op de periode januari 2016 tot en met oktober 2017. In die periode kwamen in totaal bijna tweeduizend meldingen binnen. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd stelde in 60 procent van de meldingen vast dat het daadwerkelijk om een calamiteit ging.

'Goed teken'

Dat betekent concreet dat het in 2016 in 733 gevallen onverwachts ernstig misging bij een medische handeling in het ziekenhuis, in 2017 was dat tot en met oktober 430 keer. Meestal ging het om patiënten tussen de 18 en de 65 jaar, maar er zijn ook 26 calamiteiten gemeld waarbij het om baby's ging.

De Inspectie ziet veel meldingen als een goed teken. "Wij dringen erop aan dat ziekenhuizen calamiteiten melden, zodat er van fouten geleerd kan worden", zegt een woordvoerder.

Dat meer ziekenhuizen melden, betekent dus niet dat er daadwerkelijk meer calamiteiten zijn in ziekenhuizen. Er is namelijk niet bekend hoeveel ziekenhuizen niet meldden. Daarvoor is aanvullend onderzoek nodig.