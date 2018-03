Greenpeace trekt zich terug uit FSC-keurmerk

Greenpeace International trekt zich terug uit de Forest Stewardship Council (FSC), de organisatie achter het FSC-keurmerk. Greenpeace was een van de oprichters van de FSC.

Greenpeace zegt dat de FSC niet kan garanderen dat alle hout, houtproducten en papier met het keurmerk afkomstig zijn uit verantwoord bosbeheer.

Onder verantwoord bosbeheer verstaat de FSC het oogsten van hout met aandacht voor bescherming van planten en dieren en met respect voor de lokale bevolking en de bosarbeiders. Dat houdt bijvoorbeeld ook in dat bossen niet gekapt worden voor de aanleg van palmolie- of sojaplantages of voor de mijnbouw.

In een aantal landen werkt het goed, maar in bijvoorbeeld Congo en Rusland niet, zegt een woordvoerder. In die landen worden illegaal houtconcessies afgegeven door de overheid.

Recyclen

Verder is de FSC volgens Greenpeace met name gericht op de commerciële exploitatie van bossen, in plaats van zich in te zetten voor bescherming en behoud. Bovendien zijn de criteria voor het verkrijgen van een FSC-keurmerk niet openbaar.

Greenpeace heeft naar eigen zeggen de afgelopen jaren geprobeerd om de problemen binnen de FSC op te lossen, maar dat is niet gelukt. De organisatie wil wel in gesprek blijven over verantwoord bosbeheer. Ook blijven Greenpeace-kantoren in landen waar het keurmerk goed werkt wel lid van de FSC.

Nederland importeert volgens de organisatie gecertificeerd hout uit alle hoeken van de wereld, waaronder ook uit regio's en landen waar FSC geen goede garanties kan bieden voor duurzaam bosbeheer. Greenpeace Nederland zal daarom ook het lidmaatschap, inclusief het bestuurslidmaatschap, van FSC Nederland beëindigen.