Eigenaresse Hilversumse ijssalon vervolgd voor mishandeling

"Ik ben sprakeloos. Ik wil juist rust met mijn gezin. Dit is een moeilijke periode. Blijkbaar is dit wat het OM gaat doen. Ik moet dit even laten bezinken", zei Emanuels tegen NH Nieuws toen ze hoorde dat ze wordt vervolgd.

Een paar dagen geleden maakte de vrouw bekend dat ze stopt met de zaak. "Ik heb besloten om definitief te stoppen met verkopen van ijs en Surinaamse gerechten bij 't Perronnetje in Hilversum. Sinds het gebeuren met die racistische jongens is er veel gezegd en geschreven. Ik heb geprobeerd om de draad weer op te pakken en door te gaan, maar het mocht niet baten", schreef ze op Facebook.