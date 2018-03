FvD en Denk niet in college Amsterdam

Forum voor Democratie (FvD) en Denk komen definitief niet in het college van burgemeester en wethouders van Amsterdam. Dat zegt informateur Maarten van Poelgeest, die de afgelopen dagen met alle partijen in de raad sprak.

Volgens Van Poelgeest ziet geen van de partijen een coalitie met FvD zitten. GroenLinks, de grootste partij in de gemeenteraad van Amsterdam, wil niet verder praten met Denk.

Nieuwkomers Denk en FvD scoorden allebei drie zetels bij de gemeenteraadsverkiezingen van vorige week. GroenLinks was met tien zetels de grootste. Die partij had al gezegd dat ze niet met FvD en Denk in zee wilde.

Drie links, één liberaal

AT5 meldt dat Van Poelgeest vanmiddag vier opties voor een nieuw college heeft gepresenteerd. De voorgestelde samenwerkingsverbanden zijn GroenLinks-D66-PvdA-SP, GroenLinks-D66-SP-Partij voor de Dieren, GroenLinks-VVD-PvdA-SP en GroenLinks-VVD-PvdA-Partij voor de Dieren.

De mogelijke coalities hebben allemaal een krappe meerderheid in de raad. GroenLinks moet nu een keuze maken met welke partijen wordt onderhandeld.