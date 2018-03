Verdacht pakketje Rotterdam CS was PlayStation

In de 'verdachte tas met draadjes' die vanochtend op station Rotterdam Centraal werd gevonden, zat een spelcomputer. Dat meldt RTV Rijnmond. Het treinverkeer was een uur ontregeld door het verdachte pakketje.

De tas lag op één van de perrons. Omdat niet direct duidelijk was wat er in de tas zat, werden uit voorzorg ook de perrons eromheen ontruimd. Nadat duidelijk was dat het om een PlayStation ging, zijn de sporen weer vrijgegeven.

De eigenaar van de tas is aangehouden en wordt verhoord. Het gaat om een 21-jarige man uit Syrië. De man was eerder op de ochtend het station uitgezet omdat hij geen geldig treinkaartje had. De man maakte volgens de politie een agressieve en verwarde indruk. Waarom hij zijn tas op het perron heeft laten staan, is niet duidelijk.