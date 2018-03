Meldpunt Sektesignaal buigt zich over verspreiding Avatar-ideeën op scholen

Op basis van de bevindingen van De Monitor gaat het Meldpunt Sektesignaal, een initiatief van het ministerie van Justitie en Veiligheid, om tafel met de Onderwijsinspectie. De inspectie zegt op de hoogte zijn van wat er speelt, maar start nog geen onderzoek.

"Wij onderzoeken geen scholen vanwege een levensovertuiging. Alleen als de kwaliteit van het onderwijs ondermaats is, als blijkt dat de rechtstaat niet wordt gerespecteerd of de veiligheid van leerlingen in gevaar is, gaan we langs op scholen."

De scholen waarop het gedachtegoed zou worden verspreid, herkennen zich niet in het beeld dat NRC en De Monitor schetsen. De democratische school De Ruimte in Soest bevestigt dat zes van de 46 medewerkers een Avatar-cursus hebben gevolgd, maar spreekt tegen dat zij technieken daarvan gebruiken in lessen of dat ze ouders werven. "Zij volgden in hun eigen tijd zo'n cursus en dat is hun goed recht", zegt de bestuursvoorzitter.

Ook de Guus Kieft School in Amstelveen en DOE040 in Veldhoven ontkennen dat er Avatar-gedachtegoed wordt verspreid. DOE040 is daarnaast niet te spreken over de werkwijze van De Monitor en zegt dat een klacht is ingediend tegen het tv-programma.

Geen dubieuze technieken

Volgens de Nederlandse tak van Avatar in Amsterdam zijn de aantijgingen "verzonnen". "Ik snap niet waar het over gaat", zegt Pieta van der Ham namens de organisatie tegen de NOS. Zij stelt dat het gedachtegoed niet wordt verspreid in het onderwijs. "Daar sta ik ook helemaal niet achter."

Van der Ham spreekt ook tegen dat er gelijkenissen zijn met scientology of dat er dubieuze technieken worden gebruikt. NRC schrijft dat later in het Avatar-programma exorcisme wordt toegepast om ziektes als kanker of stoornissen als ADHD te genezen. Maar dat is niet waar, zegt Van der Ham.

"Wij benadrukken juist dat de cursussen niet zijn bedoeld ter vervanging van medische behandelingen." De genoemde kosten van het programma (zo'n 15.000 euro) kloppen wel. "Maar die zijn niet hoger dan voor de gemiddelde bedrijfstraining."

NRC schreef eerder deze maand dat gevorderde Avatar-cursisten het gedachtegoed verspreidden binnen gemeenten. Drie gemeentesecretarissen die de status van wizard hebben, zouden collega-ambtenaren naar cursussen hebben gestuurd.