Mogelijk wettelijke limiet voor straling antennes

Het ministerie van Economische Zaken overweegt om wettelijk vast te leggen hoeveel elektromagnetische straling zendmasten maximaal mogen afgeven. In een internetraadpleging zal het ministerie vragen of hier behoefte aan is. De straling levert mogelijk een gevaar op voor de volksgezondheid.

Het ministerie wijst erop dat er vanaf 2020 een 5G-netwerk wordt aangelegd in Nederland. Daardoor zal het aantal antennes in de "directe leefomgeving" toenemen. Een woordvoerder van het ministerie zegt dat het kan gaan om antennes die in bushokjes of lantaarnpalen zijn verwerkt.

Er is al een Europese aanbeveling voor de maximale hoeveelheid straling die antennes mogen afgeven. Nederland houdt zich daaraan, zegt een woordvoerder van Economische Zaken, maar de limieten liggen niet vast.

De internetconsultatie gaat een week of acht duren. Het ministerie wil nog voor de zomer aan de Tweede Kamer melden wat het gaat doen om het 5G-netwerk mogelijk te maken.