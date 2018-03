3000 Jumbo-medewerkers moeten kiezen: een cao via de bond, of via de baas?

"Je hoeft niet te tekenen om te behouden wat je hebt. Als je tekent, doe je daarmee afstand van de cao. Dan loop je toch een risico. Want stel dat Jumbo over twee of drie jaar de regels toch eenzijdig verslechtert, als de ondernemingsraad daarmee instemt", aldus Aklalouch.

Hij heeft niet veel vertrouwen in de OR van de levensmiddelengigant. "Het zijn allemaal mensen die loon krijgen van Jumbo, dus wat wil je? Denk je dat die met hun vuist op tafel slaan om betere arbeidsvoorwaarden te regelen?"

Angst aanpraten

Jumbo-bestuurder Van Veen heeft weinig goede woorden over voor de handelswijze van de FNV. Het lijkt erop dat de liefde tussen Jumbo en de bond definitief over is. "De vakbond raadt mensen af om te tekenen door vooral angst aan te praten", zegt Van Veen.

Volgens hem is dat nergens voor nodig. "Onze medewerkers zijn hier nauw bij betrokken, via klankbordgroepen. Dus hebben we er veel vertrouwen in dat een grote meerderheid zal gaan tekenen."

De avr heeft een looptijd van vijf jaar en wordt daarna stilzwijgend verlengd. Jumbo kan volgens Van Veen de AVR niet éénzijdig aanpassen.