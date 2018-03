Goudkoorts in Suriname leidt tot gevaarlijke chaos en 'wildwesttaferelen'

De goudsector is dus van groot economisch belang voor Suriname, maar de goudzoekers veroorzaken overlast en schade aan het milieu. Om de sector beter te organiseren, richtte de regering van Bouterse kort na het aantreden in 2010 de Commissie Ordening Goudsector Suriname (OGS) op. De commissie heeft de situatie nog niet kunnen veranderen.

'Politieke vriendjes'

Volgens Asadang komt dat door gebrek aan middelen. Andere ingewijden zeggen dat de OGS een politiek apparaat is geworden dat zeer selectief optreedt. "Ze jagen ons weg uit goudrijke gebieden om de locatie door te geven aan politieke vriendjes die ze vervolgens hun gang laten gaan", vertelt een goudzoeker die anoniem wil blijven aan de NOS.

Volgens Kenneth Tjon Kwan Paw is de situatie in dit gebied niet uniek. Hij is onderhoudsmonteur voor zware machines en werkt al decennia lang in het Surinaamse binnenland. "Er is nu ophef over de veiligheid in de mijnbouw omdat iemand toevallig een filmpje op Facebook heeft gezet. Maar dit soort levensgevaarlijke situaties komen regelmatig voor in Suriname. En natuurlijk vallen daar doden bij", zegt hij.