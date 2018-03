Medisch ingrijpen bij bevalling van invloed op gezondheid kind

Als er geen complicaties zijn tijdens de zwangerschap bevallen Nederlandse vrouwen in principe onder begeleiding van een verloskundige of soms een huisarts. Dat gebeurt thuis of in een polikliniek of geboortecentrum. Dat is eerstelijnszorg. In de periode 2000-2016 daalde het aantal bevallingen in de eerste lijn van 37 naar 30 % van het totaal. Het aantal ziekenhuisbevallingen steeg navenant van 63 naar 70%. Sinds 2000 ligt het aantal natuurlijke bevallingen ongeveer op driekwart van het totaal aantal bevallingen. Het aantal keizersneden is over die periode gestegen van 14% in 2000 naar 16% van het totaal in 2016. Het aantal bevallingen met hulpmiddelen is in dezelfde periode licht gedaald. De laatste jaren kiezen meer vrouwen voor een ruggenmergprik tegen de pijn: in 2013 deed 18,5% van de barende vrouwen dat, In 2016 bijna 22%. Die pijnstilling wordt alleen in het ziekenhuis gegeven.