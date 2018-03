'Meteen in het diepe': een dagje meelopen met de juf of meester

Er is een groeiend tekort aan leraren. De overheid schat dat er in 2025 een tekort van 10.000 voltijdbanen ontstaat als er niets gebeurt. Volgens Mieke Hartog van de Stichting Openbaar Primair Onderwijs Utrecht is het vooral lastig om voor korte tijd vervanging te vinden. "En dat betekent dat de kinderen verdeeld worden over andere groepen, en in het ergste geval dat ze naar huis worden gestuurd", zegt ze.

Het lerarentekort biedt een mogelijkheid voor mensen zoals Meta Vos, die een carrière in het onderwijs overwegen, maar die een andere achtergrond hebben. "Dat is heel bijzonder", zegt Vos. "Dus nu kijk ik of het iets voor mij is."

Al bevoegd

De scholen proberen in de eerste plaats mensen aan te trekken die hun lesbevoegdheid al op zak hebben, maar die daarmee nu niets doen. In Nederland zijn er zo'n 30.000 mensen die wel bevoegd zijn, maar niet voor de klas staan. 57 procent van die mensen hebben een baan buiten het onderwijs, en 43 procent werkt niet.