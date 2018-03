Turkse media: onderzoek naar Nederlandse spion in Turkije

In Turkse media wordt sinds vanochtend gemeld dat Turkije een onderzoek is begonnen naar een Nederlandse diplomaat die als spion in Turkije zou werken. Het grote nieuwsstation A-Haber laat beelden zien van een ontmoeting tussen drie mannen. Onder die beelden zegt de presentator dat het om een Nederlandse spion gaat die in Turkije is om informatie in te winnen.

In de titelbalk onder de beelden staat dat het gaat om een Nederlandse diplomaat. Zijn initialen A.Z. worden genoemd. Zijn taak is volgens A-Haber om onderzoek te doen naarbanden tussen de Turkse regering en IS en over de Turkse operatie in het Syrische Afrin.

De beelden die A-Haber laat zien, zijn van een bewakingscamera. Het lijkt erop dat ze gemaakt zijn op het Taksimplein in het centrum van Istanbul. Op de beelden komt een man aanlopen die twee andere mannen hartelijk groet. Ze praten even en lopen daarna samen weg.

Kranten

Ook de kranten Aksam en Sabah maken melding van het bericht. Zij hebben kennelijk informatie van de Turkse inlichtingendienst en berichten dat de dienst de Nederlander al enige tijd volgt. De kranten plaatsen een foto bij het stuk van twee mannen die in een restaurant met elkaar zitten te praten.

Volgens de kranten heeft de Nederlander ook in Afghanistan gewerkt en is hij in Turkije met een diplomatiek paspoort. Hij zou aanwezig zijn geweest bij bijeenkomsten met leden van de Syrische oppositie. Ook zou hij informanten grote sommen geld hebben overhandigd. Verder schrijft Sabah dat de Nederlander van plan was valse informatie te verspreiden over de relatie tussen Turkije en terreurgroep Islamitische Staat.

A-Haber is de grootste nieuwszender van Turkije en is sterk op de hand van de Turkse regering en president Erdogan. Ook Aksam en Sabah zijn pro-regeringskranten.

Volgens de Turkse media heeft de Turkse regering Nederland om opheldering gevraagd. Nederland en Turkije verkeren sinds vorig jaar maart in een diplomatieke crisis. Beide landen hebben hun ambassadeurs teruggetrokken. Gesprekken over het oplossen van de crisis liepen afgelopen januari op niets uit.