Johan van Hulst (107), redder van Joodse baby's, overleden

Na de oorlog kreeg hij voor zijn verzetswerk de Israëlische Yad Vashem-onderscheiding.

Van Hulst was ook actief in de vakbeweging en zat 25 jaar in de Eerste Kamer, van 1956 tot 1981. Aanvankelijk voor de CHU, die later opging in het CDA. Voor die partijen was hij ook fractievoorzitter. In de jaren zestig zat hij ook nog een aantal jaren in het Europees Parlement.

Johan van Hulst was tot op hoge leeftijd actief en publiceerde veel. Die publicaties waren handgeschreven, want typen kon hij niet.

Hij was ook een uitstekend schaker. Nog op 99-jarige leeftijd won hij samen met Jan Nagel het Corus-schaaktoernooi voor ex-parlementariërs. Hij speelde ooit remise tegen Karpov en Euwe.