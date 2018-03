Servië trekt alles uit de kast voor meer baby's, 'anders is het gedaan met ons'

De campagne is niet alleen denigrerend naar vrouwen, zegt feminist en publicist Adriana Zaharijevic. Hij heeft ook een nationalistische ondertoon. "Onze president heeft het niet over minder mensen, maar over minder Serviërs", zegt ze. "We horen niks over bijvoorbeeld de Roma, de meest gemarginaliseerde bevolkingsgroep waar de meeste kinderen worden geboren." Het is niet bekend of de Roma, waarvan velen zonder identiteitspapieren leven, ook aanspraak kunnen maken op de kinduitkeringen.

Zaharijevic denkt niet dat de financiële maatregelen die president Vucic uit de kast trekt iets zullen veranderen. "Het zijn lege beloftes. Niemand gelooft in dat sprookje, want er is geen geld in onze staatskas voor zulke uitkeringen", zegt ze. "De overweging om geen of niet meer kinderen te willen, heeft niks te maken met emotie, maar met het tekort aan middelen om kinderen een stabiele toekomst te bieden in dit land."