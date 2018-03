Militairen mogen weer uniform dragen in het openbaar

Militairen mogen in het openbaar weer hun legeruniform dragen. Minister Ank Bijleveld trekt het verbod dat hierop sinds 2014 staat op verzoek van de krijgsmacht weer in. Dat schrijft ze in de nieuwe Defensienota.

In het Algemeen Dagblad zegt de minister: "Het leger heeft de taak om ons koninkrijk en zijn bondgenoten te beschermen. Dan is het ook belangrijk dat je herkenbaar en aanspreekbaar bent".

Dreiging uit Syrië

Het uniformverbod werd in 2014 ingesteld toen een Nederlandse jihadist vanuit Syrië dreigde een daad te willen stellen tegen de overheid. Uit angst voor een aanslag op militairen werd toen besloten dat zich moesten omkleden in burgerkleding voor ze naar huis gingen. Zo zouden ze minder herkenbaar zijn voor terroristen.

De militairen zelf vonden dat hier een verkeerd signaal vanuit ging. Ze wilden de manier waarop zij leven niet door terroristen laten bepalen. De maatregel werd in 2016 al iets versoepeld. Militairen die met de auto reisden hoefden zich toen niet meer om te kleden, maar voor militairen die gebruikmaakten van het openbaar vervoer bleef de regel gelden.

Groot personeelstekort

Hoewel het dreigingsniveau sinds 2014 niet gewijzigd is, denken Defensie en de veiligheidsdiensten dat het wel weer verantwoord is om geüniformeerd over straat te gaan. Daarnaast denken ze dat de intrekking van het verbod kan bijdragen aan het werven van nieuw personeel bij Defensie, dat kampt met een groot personeelstekort.

"We moeten heel veel nieuwe mensen werven en dan is het belangrijk dat je laat zien wat militairen doen", zeggen de minister en haar staatssecretaris Barbara Visser tegen het AD.