José Abreu, de man die muziek bracht naar achterstandsbuurten, overleden

In Venezuela is José Abreu (78) overleden, de man die kansarme jeugd in achterstandwijken de kans gaf om samen muziek te maken. Dit muzikale project, dat bekend werd onder de naam El Sistema, kreeg wereldwijd navolging. De regering van Venezuela heeft drie dagen van nationale rouw afgekondigd.

Abreu heeft generaties van musici opgeleid, de bekende Venezolaanse dirigent Gustavo Dudamel was een van zijn studenten. Hij begon zijn scholingsprogramma in 1975 in een garage met een handvol leerlingen. Een van de doelstellingen was om kinderen weg te houden van drugs en geweld. "We hebben al veel bereikt als een kind repeteert, muziek maakt, in plaats van drugs te gebruiken", zei Abreu in een interview.

Netwerk van koren en orkesten

Het scholingsprogramma werd betaald door de overheid. In veertig jaar tijd zijn een miljoen kinderen in Venezuela met klassieke muziek in contact gebracht, door een netwerk van koren en orkesten in het hele land. Het programma kreeg navolging in tientallen landen en ontving tal van onderscheidingen.

In 2010 kreeg Abreu uit handen van prins Willem-Alexander de Erasmusprijs.