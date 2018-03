Britse journalist ontloopt doodstraf in Dubai

Een Britse journalist heeft in Dubai tien jaar cel gekregen omdat hij zijn vrouw na een ruzie met een hamer heeft gedood. Als hij zijn straf heeft uitgezeten, wordt hij het emiraat uit gezet.

De 61-jarige Brit, Francis Matthew, had voor de moord op zijn vrouw Jane de doodstraf kunnen krijgen. Waarom de straf veel lager uitviel, is nog niet duidelijk.

Op 4 juli vorig jaar vond de politie van Dubai het lichaam van Matthews vrouw in hun villa. De journalist had de politie zelf gebeld. Hij zei aanvankelijk dat ze het slachtoffer was van een dodelijke overval, maar zijn verklaring was ongeloofwaardig.

Zo waren er geen sporen van inbraak, had niemand vreemden rond de villa gezien en lag een kleine, draagbare kluis nog gewoon in de slaapkamer. Verder was er geen enkele aanwijzing dat Matthew had geprobeerd het leven van zijn bloedende vrouw te redden. Hij sprak volgens de politie opvallend kalm over de gebeurtenissen.

Financiƫle problemen

Later legde Matthew een bekentenis af. Hij had zijn 62-jarige vrouw een dag eerder zeker twee keer met een hamer op haar hoofd geslagen, maar het was volgens hem niet zijn bedoeling dat zij zou overlijden. Ze zouden ruzie hebben gehad over financiƫle problemen.

Matthew had zijn vrouw verteld dat ze hun villa moesten inruilen voor een kleiner en goedkoper appartement, waarna zij hem herhaaldelijk zou hebben uitgescholden, onder meer voor loser. Nadat de journalist zijn vrouw met een hamer had geslagen, was hij gewoon naar zijn werk gegaan. Daarna bracht hij de nacht elders door.

De Brit werkte sinds 1995 voor Gulf News, een Engelstalige krant in de Verenigde Arabische Emiraten. Hij was dertig jaar met Jane getrouwd.