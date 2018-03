Man overlijdt bij arrestatie in Leeuwarden

In Leeuwarden is een man tijdens zijn arrestatie overleden. Hij werd aangehouden in een woning in de wijk Techum. De politie was afgekomen op een melding over een ruzie in de woning.

De man verzette zich bij de aanhouding en raakte vervolgens onwel. Hij werd direct door agenten gereanimeerd, die daarna werden bijgestaan door ambulance- en traumahelikopterpersoneel, maar de man overleed ter plekke.

De politie heeft de woning en een deel van de straat afgesloten. De rijksrecherche doet onderzoek naar de toedracht van het incident.