Lys Assia, de winnares van eerste Eurovisie Songfestival, overleden

Haar naam bleef wel voor altijd verbonden aan het liedjesfestival, want ze deed ook in 1957 en 1958 mee, maar met minder succes. In 1957 eindigde ze als achtste en in 1958 als tweede achter Frankrijk.

Ook later liet het festival haar niet los. Op het songfestival van 2003 sprak ze het publiek toe in een videoboodschap en in 2005, bij de vijftigste verjaardag van het Eurovisie Songfestival, zong ze nogmaals Refrain.

Nieuwe poging

In 2011 waagde de inmiddels hoogbejaarde zangeres nog een poging om Zwitserland op het liedjesfestival in 2012 te vertegenwoordigen, maar ze kwam niet door de nationale finale. Ook een poging om naar het songfestival van 2013 te gaan mislukte. Ze werd niet geselecteerd voor de nationale finale.

De zangeres overleed in een ziekenhuis in Zürich, waar ze een paar dagen geleden was opgenomen. Lys Assia is 94 jaar geworden.