Naar je vakantiebestemming smurfen met de Aerosmurf

Vanaf morgen kunnen passagiers van de Belgische luchtvaartmaatschappij Brussels Airlines door de smurfen naar hun bestemming worden gebracht. Op een toestel van het type Airbus A320 zijn in felle maar vooral blauwe kleuren de Grote Smurf, de Moppersmurf, de Brilsmurf en andere blauwe stripfiguurtjes te herkennen.

Ook binnenin het toestel ontbreken de smurfen niet. Kleine smurfenvoetstappen wijzen de reizigers de weg naar hun stoel, terwijl een smurfenvideo en aangepaste boardingmuziek de smurfenervaring compleet maakt.

Frieten en wafels

De Aerosmurf, zoals het toestel is genoemd, is het vijfde vliegtuig van Brussels Airlines dat in het teken staat van Belgische iconen. Het past in het beleid waarbij de vliegtuigen van de maatschappij de 'belgitude' of het 'belgendom' uitdragen, meldden Belgische media. De smurfen zijn bedacht door de Belgische striptekenaar Pierre Culliford (1928-1992), beter bekend als Peyo.

Het ontwerp van de Italiaanse studente Marta Mascellanibevat ook allerlei andere Belgische details, zoals een crewsmurf die Belgische frieten en wafels serveert aan smurfpassagiers, een muzieksmurf die de het volkslied de Brabançonne speelt op een saxofoon (uitgevonden door de Belg Adolphe Sax) en een andere smurf die harmonica speelt, een verwijzing naar jazzlegende Toots Thielemans.

Geheime passagiers

Voor vliegtuigspotters is er ook nog een grapje ingebouwd. Tijdens het opstijgen en landen is te zien dat de Aerosmurf ook nog twee geheime passagiers heeft. Het zijn de onder smurfenliefhebbers bekende bad guy Gargamel en zijn kat Azrael, die proberen te ontsnappen door een luik in de buik van het vliegtuig.