Minder verkeersdoden en meer vitamine D: het is (bijna) weer zomertijd

Het is het laatste weekend van maart. En dat betekent dat de zomertijd vannacht weer ingaat. Om 2.00 uur gaat de klok een uur vooruit, daardoor is het vanaf morgen 's avonds een uur langer licht.

Al jaren is er discussie over de zomertijd. Vorige maand stemde het Europees Parlement er zelfs over. Uitkomst van die stemming: de zomertijd blijft voorlopig, maar er moet wel goed onderzoek komen naar de voor- en nadelen ervan.

Want er zijn zowel voor- als nadelen, beweren wetenschappers. Zo heeft het verzetten van de klok onder meer invloed op het aantal verkeersdoden en het gebruik van de airco. Ook zouden sommige planten, dieren en mensen weken last hebben van de tijdsverandering.

