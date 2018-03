Grapperhaus: mogelijk controle passagierslijsten touringcars

Nederland wil in navolging van België gaan bekijken of het haalbaar is om passagierslijsten van touringcars van te voren te controleren, net zoals dat bijvoorbeeld bij vliegtuigen gebeurt. Wie er per bus door Europa reizen is nu vaak onzichtbaar, terwijl bekend is dat terroristen zich ook op die manier verplaatsen.

Ten zuiden van Antwerpen was vandaag een grote controle van Nederlandse bussen, waar ook minister Grapperhaus en zijn Belgische collega Jambon bij waren, evenals Nederlandse agenten. In Nederland is zo'n brede controle, zonder concrete verdenkingen, niet toegestaan.

"Het is natuurlijk duidelijk, dat als we in Europa steeds opener grenzen hebben, we dan ook moeten zorgen dat we politioneel goed kunnen samenwerken", zegt Grapperhaus.

Bij de actie werden diverse mensen opgepakt: iemand die illegaal in Europa is, drie mensen met een vals paspoort, drie reizigers die drugs bij zich hadden en twee dieven, mét hun buit ter waarde van 125.000 euro.