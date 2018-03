Bibian Mentel ereburger van Loosdrecht

Tweevoudig gouden medaillewinnaar Bibian Mentel is vanmiddag onder luid applaus van honderden toeschouwers gehuldigd in haar woonplaats Loosdrecht.

De 45-jarige atlete is door waarnemend burgemeester Freek Ossel ook uitgeroepen tot ereburger van het dorp, meldt NH Nieuws.

Mentel won op de Paralympische Winterspelen in PyeongChang twee gouden medailles bij het para-snowboarden. Ze prolongeerde haar titel op de cross en voegde een tweede titel toe op de slalom. De Loosdrechtse is in 1993 begonnen met snowboarden. Sindsdien behaalde ze zes wereldtitels.

Mentelity Foundation

Bibian Mentel richtte tijdens haar lange loopbaan ook de Mentelity Foundation op. Dat is een stichting die kinderen en jongvolwassenen met een lichamelijke beperking de mogelijkheid wil geven om te sporten. De burgemeester heeft vanmiddag namens de gemeente een geldbedrag gedoneerd aan de Mentelity Foundation.