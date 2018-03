Een uur het licht uit: zo 'viert' de wereld Earth Hour

Om 20.30 uur vanavond gaat op veel plaatsen in Nederland het licht uit, en het blijft dan een uur lang uit. Voor de twaalfde keer wordt Earth Hour gehouden, een internationale actie om aandacht te vragen voor het milieu.

Het evenement werd in 2007 voor het eerst gehouden op initiatief van het Wereldnatuurfonds in Australië. Tegenwoordig doen duizenden steden in meer dan honderd landen mee.

In Australië en delen van Azië de wereld is Earth Hour al geweest. Bekijk hieronder de foto's, met en zonder licht: