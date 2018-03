Heineken over misbruik promotiemeisjes: 'te weinig aandacht voor gehad'

Volgens Van Beemen spelen de problemen al jaren en heeft de bierbrouwer tot nu toe weinig tegen de misstanden gedaan. In zijn artikel refereert hij aan vergelijkbare misstanden in Zuidoost-Aziƫ, achttien jaar geleden. Daarop volgden een onderzoek en nieuwe richtlijnen.

"We maakten in eerste instantie de fout het als een medische kwestie te beschouwen, terwijl het een maatschappelijk probleem was", zegt oud-personeelsmanager Hans Wesseling. "Heineken ging die meisjes vertellen hoe ze veilig seks konden hebben, terwijl uit onderzoek bleek dat ze werden verkracht."

Provocerende uniformen

In 2007 bleek uit een intern onderzoek van Heineken dat het bedrijf in ruim honderd landen 15.000 promotievrouwen inzette. Zeventig markten zouden als riskant zijn gewaardeerd, omdat er sprake was van "seksueel misbruik, onderbetaling, verplicht meedrinken of provocerende uniformen", aldus NRC. Het onderzoek werd volgens de krant uitgevoerd door een stagiair. Sommige vrouwen gebruiken overigens een baan als promotiemeisje om klanten te werven als prostituƩ.

Een jaar later kwam uit een onderzoek van de humanitaire organisatie CARE naar voren dat meer dan de helft van de promotiemeisjes in Cambodja seksueel werd lastiggevallen. Dat was acht jaar nadat de misstanden in Cambodja aan het licht waren gekomen.

Heineken zegt nu in een reactie op het krantenbericht dat "maatregelen hebben bijgedragen aan het terugdringen van het probleem daar en in andere markten".