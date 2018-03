Uittocht in Oost-Ghouta zet door na opmars Syrische leger

Duizenden strijders in het Syrische Oost-Ghouta zullen naar verwachting vandaag het gebied verlaten en op weg gaan naar het noordwestelijke Idlib, een van de laatste machtscentra van de opstandelingen. Gisteren sloot de op een na sterkste islamitische rebellengroepering in Oost-Ghouta, Faylaq al-Rahman, een akkoord met Rusland, een cruciale bondgenoot van het Syrische bewind.

Volgens dat akkoord geven de rebellen een geïsoleerd gebied op in Oost-Ghouta, waar onder andere de plaatsen Zamalka, Arbin, Ein Terma en Jobar onder vallen. Eerder gaven rebellen Harasta, verder in het noorden, al op. Daar zijn inmiddels duizenden strijders en hun families met bussen vertrokken.

Daarmee is alleen de stad Douma nog in handen van rebellen in Oost-Ghouta. Die is onder controle van de sterkste rebellengroep in de regio, het Leger van de Islam (Jaish al-Islam). Volgens het Syrische Observatorium voor de Mensenrechten, dat de ontwikkelingen in Syrië vanuit Engeland via een lokaal netwerk volgt, wordt er met deze groepering ook onderhandeld, onder meer over de vrijlating van gevangenen.