Jos van Rey opnieuw buitenspel in Roermond

De huidige coalitie in Roermond gaat ook de komende vier jaar de stad besturen. De omstreden politicus Jos van Rey en zijn Liberale Volkspartij Roermond (LVR) staan net als vier jaar geleden buitenspel.

De partij van Jos van Rey verloor afgelopen woensdag bij de raadsverkiezingen een zetel, maar is met negen zetels nog steeds de grootste in de gemeenteraad van Roermond. Om te voorkomen dat de partij direct buitenspel zou komen te staan bij de collegevorming, maakte de LVR na de verkiezingen bekend dat Van Rey geen wethouder wilde worden.

"Wij halen hiermee alle belemmeringen weg bij andere partijen om met ons te praten'', aldus LVR-raadslid Dirk Franssen. "Als ik een blok aan het been ben, trek ik dat weg", zei Van Rey zelf bij L1.

GroenLinks

Maar de tegemoetkoming heeft dus niet gewerkt, zo bleek vandaag bij de eerste officiƫle onderhandelingsronde in Roermond. Van de vijf partijen in de huidige coalitie is alleen de VVD bereid tot samenwerking met de LVR. De andere vier, GroenLinks, CDA, D66 en Demokraten Swalmen, willen de komende vier jaar een coalitie vormen zonder de partij van Van Rey. Door de grote winst van GroenLinks hebben ze de VVD ook niet meer nodig voor een meerderheid in de raad.

Cordon sanitaire

Het besluit vandaag betekent volgens L1 dat het cordon sanitaire tegen de partij van Van Rey in stand blijft. Ook in 2012 besloot een meerderheid in de raad de LVR buiten de coalitie te houden.

Van Rey is in december 2017 in hoger beroep tot een jaar voorwaardelijke celstraf veroordeeld door het gerechtshof in Den Haag. Hij wordt beschuldigd van corruptie, stembusfraude, lekken van vertrouwelijke informatie en witwassen. Van Rey is bij de Hoge Raad in cassatie gegaan.