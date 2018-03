Puzzel leggen? 'Begin niet met de randjes'

Van Reek tot Oudorp tot De Lier, overal in Nederland hebben honderden mensen de afgelopen maanden tegen de klok geracet om duizend stukjes karton op de juiste manier in elkaar te leggen. Na zes voorrondes mag slechts een select gezelschap vanavond aantreden in de finale van het NK Legpuzzelen in Roelofarendsveen.

"Het is heel simpel", legt organisator René van der Zwet uit. "Ieder team krijgt een tafel en een puzzel. En het team dat de puzzel als eerste legt, wint." Vooraf weten de teams niet welke puzzel ze krijgen. En elk team krijgt dezelfde: een puzzel van striptekenaar en puzzelgrootheid Jan van Haasteren (82), die er vanavond hoogstpersoonlijk bij is. Zijn drukke, kleurrijke puzzels zijn al jaren populair.

"De moeilijkheidsgraad zit 'm vanavond in de kleuren van de puzzel", zegt Van der Zwet. De meest gebruikte tactiek is dan ook om de stukjes eerst te sorteren op kleur en dus niet met de randjes te beginnen, want dat is zonde van de kostbare tijd. "Want als je ze eerst op kleur uitzoekt en je pikt dan meteen de randjes eruit sla je twee vliegen in één klap."