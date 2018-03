Busje met gastanks rijdt militaire basis VS binnen, FBI zoekt antwoorden

Een brandend busje, gevuld met gastanks, reed deze week door het toegangshek van een luchtmachtbasis in Californië. Vier dagen later is het motief volgens de Amerikaanse autoriteiten nog altijd een raadsel. Er wordt rekening gehouden met een aanslag, maar volgens de veiligheidsdiensten is dat geen uitgemaakte zaak.

Eerst werd niet gedacht aan een aanslag, omdat het busje heel langzaam reed. Kort nadat het door het hek was gereden, crashte het voertuig en de bestuurder kwam om het leven.

Veiligheidspersoneel opende de deuren van het brandende busje en stuitte op vijf flessen propaangas en drie jerrycans met gas. Die vondst veranderde de zaak. Tegelijkertijd houden de autoriteiten er rekening mee dat de omgekomen man zware psychische problemen had.

Zijn lichaam was dusdanig verbrand dat hij pas dagen later, door vingerafdrukken, werd geïdentificeerd. Verder vielen er geen slachtoffers.

'Zwerver'

De man is een Indiase immigrant (51) die al sinds 1993 in de Verenigde Staten woont. De FBI heeft onderzoek naar hem gedaan, maar daaruit is verder weinig duidelijk geworden. Er zijn geen familieleden van hem gevonden in de VS en ook heeft hij geen verklaring achtergelaten. Een video op zijn telefoon geeft geen antwoorden. Wat zijn religieuze overtuiging was, is ook niet duidelijk geworden. In India is een familielid van de immigrant geïnformeerd over zijn dood.

In het verleden zou hij 's nachts hebben gewerkt als taxichauffeur, maar wat hij nu deed is onbekend. Ook is het nog de vraag of hij de eigenaar was van het busje. Bronnen vertelden ABC News dat de man een nomade was, een zwerver.