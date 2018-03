Omgekeerde boerderij zet Friese landschap op z'n kop

Schip op het land

Vanuit het passerende boemeltreintje drukken mensen hun neus tegen het raam. Automobilisten rijden om, wandelaars stoppen en nemen foto's. "Het project trekt veel bekijks", vertelt Stellingwerf. Geen wonder, want het is een bevreemdend, haast onwerkelijk gezicht. Alsof er een geraamte van een schip op het land ligt. Vandaar de naam van de toekomstige boerderij: Lânskip.

Die naam verwijst ook naar de geschiedenis van dit gebied, op amper een kilometer van het IJsselmeer: in de negentiende eeuw was hier een overstroming en stond de huidige boerderij deels onder water.

De redenen om de boerderij ondersteboven te bouwen zijn, geloof het of niet, vooral praktisch. "Mijn vrouw Ria wilde vanuit de boerderij heel graag over de dijk heen kunnen kijken en het IJsselmeer kunnen zien", vertelt Stellingwerf. "Dan zou er een hap uit het dak moeten. Maar het gebouw is in zo'n slechte staat, dat we die dan helemaal opnieuw zouden moeten opbouwen."