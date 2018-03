Inval bij 'datamisbruiker' Cambridge Analytica

De Britse privacywaakhond heeft een inval gedaan bij Cambridge Analytica. Het databedrijf zou via Facebook de gegevens van 50 miljoen Amerikanen hebben misbruikt om president Donald Trump in het zadel te helpen.

De rechter heeft vandaag toestemming gegeven voor de inval. Er zijn vanavond zo'n twintig medewerkers van de Britse privacywaakhond ICO het Londense hoofdkantoor binnengegaan.

Cambridge Analytica maakte in 2014 de gegevens van 50 miljoen Amerikanen buit. Het bedrijf werd toen geleid door Steve Bannon, die ook aan het hoofd stond van de rechtse nieuwssite Breitbart en een belangrijke rol speelde in de campagne van Donald Trump.

Facebook ondernam geen actie

De gegevens zijn gebruikt om kiezers voorafgaand aan de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 2016 persoonlijk te benaderen en in te spelen op hun gevoel. Het was de grootste privacyschending in het bestaan van Facebook. Facebook wist ervan, maar ondernam nauwelijks actie. Ook zijn de personen achter de getroffen accounts nooit op de hoogte gesteld.

Synchroon met de onthullingen over de privacyschendingen, heeft het Britse Channel 4 undercoveropnamen uitgezonden over Cambridge Analytica. Daarin zegt de leiding van het bedrijf bereid te zijn propaganda en nepnieuws te verspreiden, mensen af te persen en politici in de val te lokken met mooie vrouwen. Mede vanwege die opnamen heeft het bestuur van Cambridge Analytica een onafhankelijk onderzoek aangekondigd en topman Alexander Nix geschorst.