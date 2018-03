Schoonmaker vond handgranaat bij nachtclub en nam die mee naar huis

Het vermoedelijke explosief waarvoor gisteren een straat in Aalsmeer werd afgezet, was echt, meldt politie. Een schoonmaker (21) uit Aalsmeer had het projectiel gevonden bij nachtclub Suzy Wong Lounge in het centrum van Amsterdam.

De man had het voorwerp mee naar zijn ouderlijk huis genomen, voor zijn woning op straat gelegd en de hulpdiensten gebeld. De omgeving van zijn huis werd afgezet en de explosievenopruimingsdienst werd ingeschakeld.

Echt, dus

De EOD nam het 'explosief' mee om het te onderzoeken. Vanmiddag werd duidelijk dat het om een echte handgranaat gaat. De explosievenopruimingsdienst heeft de handgranaat onschadelijk gemaakt.

Amsterdam heeft de club aan de Korte Leidsedwarsstraat vandaag gesloten voor onbepaalde tijd, vanwege het gevaar voor de openbare orde. In januari werd er ook al een handgranaat gevonden bij de club. Toen werd het pand ook gesloten, maar mocht het na een paar weken weer open.

Waarom de Aalsmeerder de handgranaat mee naar huis nam, is onbekend. Hij is gisteren door agenten naar het politiebureau meegenomen en daar ondervraagd, schrijft NH Nieuws.