Jonan (12) wil graag een meisje worden, maar de wachtlijst wordt elke maand langer

Geslachtsverandering bij kinderen

Een transitiebehandeling bestaat uit verschillende fases. Transgenders moeten eerst praten over waarom ze een geslachtsverandering willen ondergaan, bijvoorbeeld met een psycholoog.

Vanaf de puberteit komt daar het slikken van hormoonremmers bij. Die remmen de ontwikkeling van geslachtskenmerken zoals baard- en borstgroei. Het verstrekken van geslachtshormonen gebeurt vanaf het vijftiende jaar. Pas na hun achttiende mogen transgenders een geslachtsveranderende operatie ondergaan.

In Nederland kunnen transgender kinderen en jongeren alleen behandeld worden in het VUmc in Amsterdam. Voorheen kon dat ook in Leiden, maar die polikliniek neemt sinds begin vorig jaar geen nieuwe patiënten meer aan. Ook dat is een oorzaak van de toenemende wachttijd in het VUmc.

Naast het VUmc zijn er in Nederland ook een aantal transgendercentra waar kinderen naartoe kunnen. Maar daar doorlopen kinderen slechts een deel van het proces, waarna ze alsnog worden doorverwezen naar het VUmc.

(bron: Transvisie Nederland)