Burgemeester Den Haag beroofd in Schilderswijk

Burgemeester Pauline Krikke van Den Haag is beroofd in haar eigen stad. Dat gebeurde begin deze maand in de Schilderswijk. Krikke stond daar 's avonds om 21.15 uur bij een tramhalte te wachten, toen een man haar tas van haar schouder trok.

Volgens de burgemeester voltrok het zich allemaal razendsnel. In een verklaring meldt ze dat ze alleen een schim van het postuur van de dader heeft gezien. "Ik heb nog getracht de dader achterna te gaan, maar deze was snel weg. Ik heb daarop aangifte gedaan bij de politie", aldus Krikke.

Krikke hield de straatroof stil, omdat het incident naar haar gevoel niet persoonlijk tegen haar gericht was. "Ik stond simpelweg op het verkeerde moment op de verkeerde plek."

Publiciteit

De burgemeester wilde de roof aanvankelijk uit de publiciteit houden. De politie had vlak na de beroving een persbericht verstuurd, maar daarin stond haar naam niet vermeld. Omdat RTL Nieuws ontdekte dat het ging om de burgemeester van Den Haag, geeft ze toch openheid van zaken.

De burgemeester zegt dat ze erg is geschrokken van de beroving, maar dat ze zich niet haar dienstauto in laat jagen. Ze laat weten veel door Den Haag te lopen, op alle momenten van de dag. "Dat ben ik ook direct na het incident blijven doen. Dat heeft geholpen om het snel achter me te kunnen laten".