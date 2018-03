De stemming van Vullings en Van Weezel: 'De SP moet het niet alleen over zorg hebben'

Het verlies van de SP was één van de opvallendste uitkomsten van de gemeenteraadsverkiezingen van woensdag, zeggen Joost Vullings en Max van Weezel in de nieuwste editie van De Stemming van Vullings en Van Weezel.

In deze politieke podcast van NOS Met het Oog op Morgen bespreken de journalisten de verliezers van deze verkiezingen. "Ik had er rekening mee gehouden dat de SP zou verliezen, maar het verlies was groter dan verwacht", zegt Vullings. Zeker omdat ze nu een nieuwe leider hebben, Lilian Marijnissen.

Zorg, zorg, zorg

Volgens Van Weezel was het plan van de SP om de vorige leider Emile Roemer op tijd weg te sturen, zodat ze opnieuw konden beginnen en hopelijk niet zouden verliezen. Maar de campagne was niet goed. "Het was alleen maar zorg, zorg zorg. De partij moet zich verbreden."

Terwijl de SP juist zo trots was dat de partij in een aantal grote steden de afgelopen vier jaar in het college zat. "Nu zegt Lilian Marijnissen: dat is niet goed gegaan." Volgens Vullings komt het misschien doordat de aandacht in die steden teveel bij het besturen lag, en minder bij waar de SP zo goed in is: aanwezig zijn in de wijken en naar mensen luisteren. Ook heeft de SP misschien teveel toegegeven door in een rechts college plaats te nemen, vult Van Weezel aan.

Zurig

Ook D66 en de houdbaarheid van Alexander Pechtold worden besproken. Volgens sommigen is het tijdperk Pechtold voorbij. Joost Vullings zegt wel te merken dat Pechtold minder energie heeft en vaker wat zurig reageert. Maar wie zou hem moeten opvolgen? Volgens Vullings en Van Weezel wordt dat Pia Dijkstra of Kajsa Ollongren. Beide worden naar voren geschoven. "Het zijn de kroonprinsessen van D66."